Компания «Мегафон» отчиталась о полном восстановлении сети после «массовых сложностей со связью». Об этом «Интерфаксу» рассказал PR-директор «Мегафона» Петр Лидов.

«Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме», – заявили в компании.

По данным Лидова, причиной сбоя стала ошибка софта Hewlett-Packard, который установлен на системы обработки данных компании.

Сообщается, что пострадавшим от сбоя клиентам компании могут быть выплачены компенсации. Их размер и форма будут названы в понедельник, 21 мая.

Ранее 19 мая на массовый сбой в работе сетей «Мегафон» и «Yota» (работает на инфраструктуре оператора) жаловались жители Москвы, Нижнего Новгорода, Уфы, Тольятти, Самары и других городов. В компании отметили, что сбой стал самым крупным в истории «Мегафона».