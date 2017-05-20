В июле 1944 года, когда Красная армия освобождала от немцев Западную Украину, Евгению Грицяку было всего 17 лет, и он был умеренным членом молодежной ОУН – Организации украинских националистов. Уже в августе, когда операция по освобождению была завершена, а Грицяку исполнилось 18, его призвали в Красную армию. Ничего не зная о его оуновском прошлом, его отправили в штрафную роту. В мае 1945-го, за неделю до окончания войны, Грицяк отличился в бою на территории Чехии и был награжден медалью «За отвагу», а затем и медалью «За победу над Германией».
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