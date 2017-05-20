Бывший глава ФБР Джеймс Коми согласился выступить на открытых слушаниях в Сенате США, передает Reuters.
Слушания запланированы на 29 мая, в День Поминовения.
Председатель комитета Ричард Бэрр отметил, что во время слушаний он планирует получить от Коми информацию о его роли в расследовании дела о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер тем временем заявил, что Коми политизировал расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента в США. «Превращая в шоу и политизируя расследование действий России, Джеймс Коми создал ненужные препятствия при нашем взаимодействии и переговорах с Россией», – заявил Спайсер.
Коми был отправлен в отставку президентом США Дональдом Трампом 9 мая. Сообщалось, что до этого Трамп просил Коми закрыть расследование против экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.
Позднее Трамп признался российским чиновникам, что он уволил Коми, потому что тот был «психом и чокнутым». Также он заявил, что после увольнения на него оказывается «огромное давление».
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