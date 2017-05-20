Нынешний президент Ирана Хасан Рухани победил со значительным отрывом на выборах в стране. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на знакомый с ранними результатами источник.

«Все закончено, Рухани – победитель», – заявил источник.

Reuters сообщает, что по предварительным данным за Рухани проголосовали 21,6 млн человек. За его оппонента Ибрагима Раиси – 14 млн.

Явка на выборах составила 70%, всего проголосовало около 40 млн человек.

19 мая в Иране проходили уже 12-е по счету выборы. Всего в них приняли участие четверо кандидатов: Хасан Рухани, Ибрагим Раиси, Мостафа Хашеми-Таба и Мостафа Ака-Мирсалим.

Хасан Рухани является президентом Ирана с 2013 года. На предыдущих выборах за него проголосовало около 18 млн иранцев.