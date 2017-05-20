Бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов был отправлен в СИЗО на два месяца в рамках дела о растрате 6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Сообщается, что его арестовали по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса.

Вместе с Пироговым, по данным газеты, на два месяца был арестован бывший вице-президента банка Елена Журавлева. Пирогова обвиняют в организации растраты, а Журавлеву – в пособничестве.

Юрий Пирогов 6 декабря был отправлен под домашний арест в рамках расследования дела о незаконном обналичивании около 9 млрд рублей. Ранее Пирогов проходил по статьям 159 и 172 Уголовного кодекса.

По версии следствия, через Маст-банк вывели около 6 млрд рублей до того, как у него отозвали лицензию в 2015 году. Деньги выводились с помощью назначенных компаниям-однодневкам кредитов. Сообщается, что за свои услуги Пирогов и Журавлева брали за свои услуги комиссию в 6,5%. Таким образом, предположительно, всего им удалось заработать не менее 1 млрд рублей.

В преступной схеме также участвовал финансист Сергей Магин, которого в конце 2016 года приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. По данным следствия, в 2012 году Магин создал группировку, в состав которой вошли 13 человек. Группа занималась выводом и обналичиванием средств через подконтрольные им юридические лица на протяжении полутора лет. СМИ называли их группировку крупнейшей из тех, которые занимались обналичиванием средств.