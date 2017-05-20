Иранское телевидение поздравило президента Ирана Хасана Рухани с уверенной победой на перевыборах главы государства. Об этом сообщает Reuters.

По итогам подсчета 38,9 млн бюллетеней Рухани набрал более 22,7 млн голосов, или 56,88%, передает телеканал Rudaw. За ближайшего соперника Рухани, Ибрагима Раиси, проголосовали около 15,4 млн иранцев, или 38,55%.

Два других кандидата на пост президента, Мостафа Ака-Мирсалим и Мостафа Хашеми-Таба, набрали 455 тысяч и 210 тысяч голосов соответственно. Недействительными были признаны около 1,1 млн бюллетеней.

Всего на выборах проголосовали более 40 млн жителей Ирана, явка составила 70%. Из-за большого количества желающих проголосовать на участках образовались очереди, в результате выборы продлили на четыре часа.

В 2013 году Рухани победил на выборах, набрав примерно 51% голосов при явке 73%.