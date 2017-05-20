Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила проверить «на коррупцию» организацию Transparency International и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом она рассказала в интервью RNS.

«Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат. Эти организации мне лично не мешают, они, скорее, судя по последним событиям, могут угрожать спокойствию и благополучию страны в целом», – заявила она.

Таким образом Поклонская ответила на вопрос, являются ли ее союзниками общественные организации, которые организуют свои антикоррупционные расследования. По ее словам, «нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию – даже коррупционную – для своих нечистых целей», в некоторых случаях это больше похоже на PR-ход, когда проблема используется, «чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование».

За последнее время ФБК и Transparency опубликовали два громких антикоррупционных расследования. В начале марта ФБК выпустил доклад о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который, по данным фонда, организовал «преступную схему», при помощи которой приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли в России и за рубежом на «взятки олигархов и кредиты госбанков».

В свою очередь, «Трансперенси Интернешнл Россия» 17 мая выложила расследование о связи советника мэра Москвы Владимира Ресина с консорциумом, который будет участвовать в программе сноса малоэтажного жилья в столице. В организации также пришли к выводу, что именно Ресин был главным разработчиком законопроекта о сносе хрущевок.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская известна в том числе своей критикой фильма Алексея Учителя «Матильда» об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Депутат неоднократно просила Генпрокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств на создание фильма, который оскорбляет религиозные чувства россиян.