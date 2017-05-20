Северокорейский пропагандистский сайт Uriminzokkiri опубликовал видеоролик, на котором показан предполагаемый организатор покушения на лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА Новости.

В записи показан гражданин Северной Кореи по имени Ким Сон Ир. По его словам, «он был одурачен враждебной пропагандой».

https://www.youtube.com/watch?v=ErA5Ny2z3E4&feature=youtu.be

Как говорится в ролике, спецслужбы Южной Кореи использовали «для идеологической обработки» Ким Сон Ира смартфон Samsung и планшет.

В начале мая власти КНДР обвинили Центральное разведывательное управление США и южнокорейскую разведку в подготовке покушения Ким Чен Ына. По данным Пхеньяна, Ким Чен Ына якобы планировалось отравить неизвестным «биохимическим веществом» во время публичных мероприятий. Тогда же сообщалось, что убийство северокорейского лидера должен был совершить гражданин КНДР по фамилии Ким, который в 2016 году переехал в Пхеньян, а за два года до этого «работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае».