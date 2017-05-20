Мобильный оператор Yota, дочерняя компания «Мегафона», выплатит компенсации клиентам, пострадавшим от сбоев в работе сети 19 мая, передает «Интерфакс» сообщение Yota.

По словам генерального директора Yota Владимира Добрынина, общий размер выплат составит до 20 млн рублей. В качестве компенсации клиентам оператора предоставят скидку на будущие услуги, для ее получения нужно обратиться в службу поддержки.

«Yota приносит извинения своим клиентам, которые столкнулись с проблемами при использовании услуг мобильного оператора. Последствия аварии были полностью ликвидированы. Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 миллионов рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом», – цитирует Добрынина «Прайм».

В свою очередь, «Мегафон» 21 мая определит размер и форму компенсаций своим клиентам за сбои. Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков подчеркнул, что это «первая авария такого масштаба в истории нашей компании и мы сделаем все возможное, чтобы она осталась последней».

О «массовых сложностях со связью» в «Мегафоне» и Yota сообщили днем 19 мая, вечером того же дня в операторе отчитались о полном восстановлении сети. Сбой затронул десятки тысяч пользователей; в «Мегафоне» пояснили, что его причиной стала ошибка софта Hewlett-Packard, установленного на системе обработки данных.