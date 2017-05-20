Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз наградил президента США Дональда Трампа цепью ордена короля Абдель-Азиза ибн Сауда. Об этом сообщает Reuters.

Орден – высшая награда королевства за гражданские заслуги. Эр-Рияд вручает цепь ордена руководителям иностранных государств немусульманского мира.

Как заявил саудовский король, Трамп удостоен ордена «за усилия по повышению безопасности и стабильности в регионе и во всем мире», передает Associated Press. Агентство указывает, что эту награду Эр-Рияд уже вручал, например, предшественнику Трампа, Бараку Обаме, а также президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

С приезда в Саудовскую Аравию Трамп начал свою первую зарубежную поездку в страны Ближнего Востока и Европы в качестве президента США. В общей сложности поездка продлится до 27 мая; кроме Саудовской Аравии, Трамп также посетит Израиль, Ватикан, Италию, Бельгию.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/865865814099939328