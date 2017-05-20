В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российском отделении Transparency International прокомментировали предложение депутата Госдумы Натальи Поклонской провести антикоррупционную проверку обеих организаций.

Глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь в эфире «Эха Москвы» предположила: «Наверное, она хочет выйти в политическое поле и ей не хватает упоминаний в СМИ. Но если ей хочется мелькать в заголовках СМИ, я бы ей посоветовала лучше проверять деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева или других коррупционеров, деятельность которых нужно расследовать на высшем государственном уровне».

В свою очередь, в Transparency задумались о расследовании в отношении депутата. Об этом свидетельствует запись в фейсбуке замдиректора российского отделения организации Ильи Шуманова.

https://www.facebook.com/ilya.shumanov/posts/1556374611040432

Заметка дополняется.