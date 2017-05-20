На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом не обсуждался вопрос об отставке Джеймса Коми с поста руководителя ФБР. Об этом 20 мая рассказал сам Лавров, передает «Интерфакс».

«Мы эту тему вообще не затрагивали», – пояснил он.

19 мая источники The New York Times сообщили, что Трамп на встрече с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком назвал Коми «чокнутым». Президент США отметил, что после увольнения Коми «огромное давление», которое оказывалось на него из-за связанного с Россией расследования, значительно снизилось.

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Трамп неожиданно уволил главу ФБР 10 мая. Сам Коми узнал об отставке из письма, в котором президент США высказал мнение, что тот не может эффективно руководить ведомством. До этого The New York Times писала, что перед увольнением Коми просил выделить «ресурсы» для расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Сам Коми 19 мая дал согласие к конце месяца выступить на открытых слушаниях в Сенате США. В Сенате ожидают, что бывший глава ФБР поделится информацией о расследовании дела о «вмешательстве» РФ в выборы 2016 года.

Российские власти неоднократно заявляли о необоснованности подозрений о «вмешательстве» Москвы в выборы в США. Говоря об увольнении Коми, президент РФ Владимир Путин говорил, что оно «не имеет отношения к России».