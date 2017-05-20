Россия подала к Украине комплексный иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). О запросе Москвы на проведение консультаций в ВТО 20 мая объявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин после встречи с главой организации Роберту Азеведу, передает «Интерфакс».

По словам Орешкина, поводом для обращения в ВТО стали ограничения и запреты, вводимые Киевом против Москвы с 2014 года. Также претензии российской стороны вызвали особые требования и процедуры в отношении российских товаров, услуг и граждан на украинском рынке и транзит через Украину.

Как указал глава Минэкономразвития, «некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а напротив, создают для нее дополнительные проблемы». В качестве примеров ограничений Орешкин привел запрет на ввоз в Украину из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, запрет на участие российских компаний в приватизации украинских предприятий, ограничения на операции с гривной и специальный экологический, санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль в отношении произведенных в РФ изделий легкой промышленности, косметики, бытовой химии.

Орешкин напомнил, что если консультации «не принесут ожидаемого результата», Россия в рамках разбирательств может передать дело на рассмотрение третейской группы. На консультации сторон, согласно процедурам ВТО, отводится два месяца.

Режим санкций против России действует на Украине с 2014 года; ограничительные меры связаны с вхождением Крыма в состав РФ, что в Киеве считают аннексией. В феврале 2017 года президент Украины Петр Порошенко предупреждал, что санкции ужесточатся из-за признания Москвой паспортов самопровозглашенных республик Донбасса. В середине мая Порошенко утвердил расширенный санкционный список, в который попали, среди прочего, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», Dr.Web, издатель электронных словарей ABBYY и «1С» (выпускает, в частности, программное обеспечение для бухгалтеров). После этого в Кремле заявили, что «пока не готовы» говорить об ответных санкциях в отношении Украины.

Украина тоже подала иск в ВТО к России – в феврале 2017 года. Претензии Киева вызвали ограничения на транзит, введенные для украинских грузовиков Москвой в 2016 году.