Президент США Дональд Трамп заключил с Саудовской Аравией контракт на поставку оружия на сумму $109,7 млрд. Об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, отметив, что это крупнейшая в истории США единовременная военная сделка.

https://twitter.com/PressSec/status/865937500610723841

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