Корреспондент телеканала «Дождь» Михаил Рубин пожаловался на взлом двух почтовых ящиков, а также аккаунтов в фейсбуке и Telegram. Об этом он сам рассказал «Варламов.ру».

По его словам, взлом произошел в ночь на 19 мая. Сначала взломщики сменили пароль в ящике на Mail.ru, потом в Gmail и фейсбуке. Рубин вернул себе доступ в фейсбук, а к Gmail – после того, как взломщики выкачали оттуда весь его архив. «Про взлом Telegram я узнал позднее, когда зашел в настройки», – добавил журналист.

Рубин предположил, что взломщики искали в его личной информации данные об источниках, близких к Кремлю. Именно на них он ссылался, когда писал заметки, что в Администрации президента РФ решено запустить кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального (и бороться с ним «как с Гитлером»), а также о заказчике клипа бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс о митингах оппозиции (которым, по данным собеседников Рубина, был экс-сотрудник Администрации президента Никита Иванов).

В своем фейсбуке Рубин написал, что его «информированные знакомые» заявили: взлом его почты – это «привет» от недовольных новостями «Дождя». В связи со взломом он намерен обратиться в ФСБ.

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