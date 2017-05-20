В Китае с 2010 по 2012 год раскрыли до 20 агентов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом The New York Times рассказали бывшие и действующие чиновники Белого дома.

По данным издания, информаторов либо убивали, либо заключали в тюрьму. Чиновники назвали ситуацию с разведкой в Китае «одной из худших за последние десятилетия».

Информаторами ЦРУ в Китае становились люди из «самой глубины бюрократии». Некоторые были гражданами Китая, которые, как полагали в США, «разочаровались в коррумпированности китайского правительства».

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