Сенатор от Удмуртии Александр Волков умер на 66-м году жизни. Об этом в фейсбуке написал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов.
Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, добавил, что сенатор умер около 22:00 по мск в Германии, где он проходил лечение. О причинах смерти пока не сообщается.
Волков был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. С 2000 по 2014 год он занимал пост президента Удмуртии.
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