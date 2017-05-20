Сенатор от Удмуртии Александр Волков умер на 66-м году жизни. Об этом в фейсбуке написал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии Энвиль Касимов.

Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, добавил, что сенатор умер около 22:00 по мск в Германии, где он проходил лечение. О причинах смерти пока не сообщается.

Волков был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. С 2000 по 2014 год он занимал пост президента Удмуртии.

Заметка дополняется.