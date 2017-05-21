Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев нашел угрозу и шантаж в ответе Transparency International на предложение депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской провести антикоррупционную проверку организации. Об этом он заявил ТАСС.

«Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы», – сказал он.

Васильев пояснил, что если у депутата возникают вопросы к работе какой-либо организации, он имеет право инициировать проверку. «Представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться», – добавил он.

Ранее замдиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов написал в фейсбуке: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придётся пилить расследование по мадам экс-прокурору».

Это заявление последовало после того, как Поклонская сказала, что «не мешало бы» провести антикоррупционную проверку ФБК и Transparency, «потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат». Она добавила, что эти организации ей «лично не мешают, они, скорее, судя по последним событиям, могут угрожать спокойствию и благополучию страны в целом».

Глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь, в свою очередь, посоветовала Поклонской проверить деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева или «других коррупционеров». Она также предположила, что экс-прокурор «хочет выйти в политическое поле и ей не хватает упоминаний в СМИ».