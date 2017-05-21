Великобритания откажется от переговоров по Brexit, если Европейский союз не снизит свои требования ниже €100 млрд. Об этом заявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, сообщает Bloomberg.

Он пояснил, что в противном случае переговоры превратятся в «хаос».

Ранее Financial Times писала, что переговорщики от Франции и Германии по вопросу Brexit потребуют у Великобритании выплатить €100 млрд за выход из союза. В свою очередь, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Великобритании придется заплатить около £50 млрд (около €58,2 млрд), премьер-министр Люксембурга Хсавье Беттель говорил о €40–60 млрд.

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Дэвис говорил, что Великобритания не будет выплачивать €100 млрд и отметил, что страна выплатит ту сумму, которая необходима по закону, а не «то, что хочет ЕС».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добавила, что деньги, которые королевство ранее вложило в совместные проекты с ЕС и в Европейский инвестиционный банк, должны быть учтены при расчеты требований.