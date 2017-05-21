В главном разведывательном агентстве Северной Кореи создано специальное отделение, которое, предположительно, запустило несколько масштабных кибератак. Об этом Reuters рассказали бежавшие из КНДР источники, а также чиновники и эксперты в сфере интернет-безопасности.

По их словам, отдел носит название Unit 180. В частности, эксперты нашли доказательства, что Северная Корея причастна к распространению вируса WannaCry. Пхеньян эти обвинения отверг, назвав их «смешными».

Как пояснил бывший профессор информатики из Северной Кореи, бежавший из страны в 2004 году, Unit 180 занимается взломом систем финансовых учреждений и снятием денег с их банковских счетов.

Он добавил, что ранее несколько его бывши учеников присоединились к Стратегическму кибер-командованию Северной Кореи – к «кибер-армии» страны.

Северную Корею также связывают с хакерской группой Lazarus, которая в 2016 году попытались украсть из Центрального банка Бангладеш $951 млн через систему международных межбанковских переводов SWIFT. Кроме того, хакеры, предположительно, причастны к атаке на голливудскую студию Sony Pictures Entertainment в 2014 году.

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