Украинская служба Euronews объявила о прекращении вещания 21 мая. Об этом сообщается в фейсбуке телеканала.

«Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!» – говорится в сообщении.

Договор о создании украинского Euronews был заключен в октябре 2010 года, в августе 2011 года редакция телеканала начала работу. Украинский язык стал одиннадцатым, на котором вещал телеканал, созданный в 1993 году по инициативе Европейского вещательного союза.

В 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины заявило, что отношения с Euronews следует прекратить, в том числе потому, что оно невыгодно для украинской стороны с финансовой точки зрения. Лицензию у телеканала отобрали в марте 2015 года. В апреле того же года лицензию на вещание Euronews на Украине получила структура миллиардера Дмитрия Фирташа, но позднее он отказался от проекта.

Руководство Euronews планировало прекратить вещание на Украине 2017 года в апреле из-за недостатка финансирования, напоминает «Интерфакс». В декабре 2016 года в штаб-квартире телеканала в Лионе прошла предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций против такого решения.