Курс биткоина вечером 20 мая обновил исторический рекорд и впервые поднялся выше $2000. Об этом сообщает CoinDesk.

В ходе сессии стоимость виртуальной валюты поднималась до $2019. В результате с начала текущего года биткоин подорожал более чем на 100%, а с конца марта, когда курс криптовалюты упал до $891,51, – почти на 125%.

Заметка дополняется.