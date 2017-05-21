Курс биткоина вечером 20 мая обновил исторический рекорд и впервые поднялся выше $2000. Об этом сообщает CoinDesk.
В ходе сессии стоимость виртуальной валюты поднималась до $2019. В результате с начала текущего года биткоин подорожал более чем на 100%, а с конца марта, когда курс криптовалюты упал до $891,51, – почти на 125%.
Заметка дополняется.
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