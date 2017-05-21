В Госдуме попросят Генпрокуратуру проверить высказывания представителя Transparency International после предложения депутата, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской проверить организацию на коррупцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фракции «Единая Россия».

В партии отметили, что соответствующий запрос поступит в Генпрокуратуру в понедельник 22 мая. Его направит председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Мы обязаны ограждать наших граждан от любых угроз, особенно тех, которые неравнодушно, ответственно и преданно относятся к своему делу. Потому заявлением замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова мы намерены просить заняться правоохранительные органы», – пояснил Пискарев.

20 мая Шуманов написал в фейсбуке: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». В «Единой России» расценили это высказывание как угрозу и шантаж в адрес Поклонской.

Ранее в тот же день Поклонская заявила, что «не мешало бы» проверить на коррупцию ФБК Алексея Навального и Transparency International, «потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат». Она также отметила, что эти организации «судя по последним событиям, могут угрожать спокойствию и благополучию страны в целом».

Глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь в ответ посоветовала Поклонской «лучше проверять деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева или других коррупционеров». Соболь также предположила, что Поклонская «хочет выйти в политическое поле, и ей не хватает упоминаний в СМИ».