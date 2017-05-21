Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно тратит на поездки больше средств, чем выделяет на борьбу с серьезными болезнями, в том числе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Об этом сообщает Associated Press, в распоряжении которого оказались внутренние документы ВОЗ.

По данным AP, командировки сотрудников ВОЗ обходятся примерно в $200 млн в год. При этом организация не экономит на поездках: например, глава ВОЗ Маргарет Чен, которая недавно посещала Гвинею, останавливалась в президентском номере в гостинице Palm Camayenne. Ночь в таком номере стоит €900 (более $1000).

Как указывает агентство, с 2013 года на поездки ВОЗ потратила $803 млн. Для сравнения, в 2016 году на борьбу со СПИДом и гепатитом организация выделила около $71 млн, с малярией – $61 млн, с туберкулезом – $59 млн.

Ежегодный бюджет ВОЗ составляет около $2 млрд, он формируется за счет взносов 194 стран, входящих в нее. Крупнейший взнос приходится на долю США. В ВОЗ работает около 7 тысяч человек.

AP приводит данные по командировочным расходам других организаций. Так, например, «Врачи без границ», где трудятся 37 тысяч человек, тратит на поездки $43 млн в год, а Детский фонд ООН (UNICEF) со штатом примерно 13 тысяч сотрудников в 2016 году потратил на поездки $140 млн.

В комментарии, который в ВОЗ предоставили AP, отмечается, что работа организации требует от ее сотрудников частых поездок. В ВОЗ также отметили, что в 2016 году затраты на командировки сократились на 14% по сравнению с предыдущим годом (конкретную сумму в организации не назвали).