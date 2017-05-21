Участник группы хакеров «Шалтай-Болтай», скрывавшийся за прозвищем «Шляпник», – это бывший главный редактор газеты «Ижевский наблюдатель» Андрей Некрасов. К такому выводу пришли в следственном управлении ФСБ, сообщает «Росбалт» со ссылкой на неназванный источник в спецслужбах.

В ФСБ также считают, что Некрасов основал ресурс «Биржа информации», на котором хакеры (не только из «Шалтая-Болтая») торгуют данными, полученными из взломанных электронных почт чиновников и бизнесменов. По данным «Росбалта», соответствующие обвинения Некрасову уже предъявили заочно.

Агентство указывает, что обвинения по делу о «Бирже информации» предъявлены также Александру Глазастикову («Болтай»). Собеседник «Росбалта» добавил: «Вина Некрасова и Глазастикова подтверждена собранными материалами, а также показаниями свидетелей и лиц, которые находятся сейчас под стражей».

Ранее следователи подозревали, что «Шляпник» – это Александр Филинов. Сейчас он находится в СИЗО по делу «Шалтая-Болтая». Под арестом содержатся еще двое фигурантов этого дела – журналист Владимир Аникеев, предполагаемый основатель «Шалтая-Болтая», и участник группы Константин Тепляков. Им предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 3 статьи 272 УК РФ).

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