Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова заместителя директора российского отделения Transparency International Ильи Шуманова, который намекнул на возможность проверки деятельности бывшего прокурора Крыма. Свой ответ она опубликовала у себя в твиттере.

https://twitter.com/PoklonskayaNV/status/866256967316238337

Поклонская также согласилась обменяться с Transparency сведениями об имуществе.

https://twitter.com/PoklonskayaNV/status/866257096370728960

«Если мне собираются припилить яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты, то хотелось бы, чтобы меня пригласили на просмотр. Вдруг богатой невестой окажусь, а я и не в курсе», – пошутила она (цитата по РИА Новости).

20 мая Поклонская заявила, что «не мешало бы» проверить на коррупцию ФБК Алексея Навального и Transparency International, «потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат». В ответ глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь посоветовала Поклонской «лучше проверять деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева или других коррупционеров», а Шуманов написал в фейсбуке: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

В «Единой России» расценили высказывание Шуманова как угрозу и шантаж в адрес Поклонской. В партии предупредили, что Госдума 22 мая попросит Генпрокуратуру проверить его слова. Депутат от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что деятельность таких организаций, как Transparency, «надо прекращать, то есть объявлять их нежелательными организациями по закону и выводить с территории РФ». В свою очередь первый замглавы фракции партии Андрей Исаев призвал руководство Transparency как можно быстрее уволить Шуманова, «чтобы организация могла сохранить свое лицо».

В Transparency уже заявили, что готовы к любым проверкам. В организации подчеркнули, что неукоснительно соблюдают все законы РФ.