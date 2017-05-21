В Химках днем 21 мая задержали водителей грузовых автомобилей, протестующих против системы «Платон». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев.

Всего задержаны 12 человек, которых привезли в химкинское ОВД №1. В числе задержанных: лидер Объединения перевозчиков России (оно координирует забастовку дальнобойщиков) Андрей Бажутин и документалист Игорь Финковский.

«ОВД-Инфо» назвало имена других задержанных: Сергей Владимиров, Сергей Рудометкин, Игорь Шарапов, Николай Манько, Даим Имерханов, Юрий Буканов, Валерий Сапрыкин, Максим Аржаных, Алексей Борисов и Сергей Понежа. По данным ресурса, со стоянки около магазина «Леруа Мерлен», где проходила акция, полиция увезла легковые автомобили и собирается эвакуировать фуры.

Корреспондент «Дождя» передал, что задержанным вменяют неповиновение законному требованию сотрудников полиции (статья 19.3 КоАП) и организацию несогласованного митинга (статья 20.2 КоАП). В числе задержанных телеканал назвал также Игоря Фина и Евгения Грэга.

В акции участвовали водители из Рязани, Саратова, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Дагестана. Перед задержаниями сотрудники ОМОН около часа наблюдали за акцией.

27 марта российские дальнобойщики объявили о начале бессрочной забастовки против «Платона». Протестующих водителей в Дагестане заблокировали ОМОН и Нацгвардия, разбив четыре фуры. В Екатеринбурге стоянку дальнобойщиков окопали рвом, в результате чего 11 грузовиков оказались заблокированы.

Система «Платон», через которую с грузовиков массой более 12 тонн взимается плата за проезд по российским трассам, была запущена в ноябре 2015 года. Она вызвала массовые протесты дальнобойщиков.