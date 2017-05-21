Президент США Дональд Трамп, выступая на Арабо-американском исламском саммите, призвал лидеров 55 мусульманских государств искоренить терроризм. Трансляция выступления велась в фейсбуке Белого дома.

По словам Трампа, всем странам Ближнего Востока следует убедиться, что террористы изгнаны с их территорий и добиться прекращения поддержки экстремистских организаций, в том числе «Исламского государства». Он добавил, что религиозным лидерам следует внушить людям, что если те выбирают путь терроризма, их жизни будут бессмысленными и короткими, а души – прокляты.

Трамп призвал мусульманский мир объединиться с США в борьбе с терроризмом, а также отметил деструктивную роль Ирана, который поддерживает группировки, «сеющие разрушение и хаос» в регионе. Как указал Трамп, благодаря поддержке Ирана сирийский режим совершает «невыразимые преступления». Об ответственности Ирана за распространение терроризма заявил и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз, открывая саммит.

Как отмечает Associated Press, в своей речи президент США отказался от выражения «радикальный исламский терроризм», которое часто использовал, выступая перед американцами и за отсутствие которого в речах часто критиковал предшественника – Барака Обаму. Вместо этого Трамп говорил об «исламском экстремизме» и «исламском терроре».

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