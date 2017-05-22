Появление рядом с Плесом резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева, о которой в своих расследованиях рассказывал политик Алексей Навальный, изменило всю округу. Спустя три года после покупки усадьбы Миловка фондом «Дар», которым управляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, Плес попал в федеральную целевую программу развития туризма. По ней за последние шесть лет на так называемый туристско-рекреационный комплекс Плес было потрачено из бюджета 2,1 млрд рублей. Это больше, чем государство выделило на любой из других туристических кластеров, кроме одного – алтайской Белокурихи, в 200 км от которой находится предполагаемая резиденция президента Владимира Путина. Корреспондент Republic отправился в Плес, чтобы узнать, на что были потрачены эти деньги.
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