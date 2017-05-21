Президент России Владимир Путин 29 мая совершит незапланированную поездку во Францию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, формальный повод для визита – открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому. При этом источник «Коммерсанта» в Кремле отметил, что «повестка визита будет насыщенной», а собеседник газеты в Париже сказал: «трудно себе представить», что Путин полетел бы во Францию, не получив согласия на встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о поездке Путина в Париж. «Мы своевременно сделаем объявление», – сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

@widget type=post-embed id=82708

Макрон победил на президентских выборах, по результатам двух туров опередив главу «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая считалась «пророссийским» кандидатом. Поздравляя Макрона с победой, Путин призвал нового лидера Франции «преодолеть взаимное недоверие» и вместе работать по актуальным политическим вопросам.