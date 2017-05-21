The Guardian впервые опубликовала правила цензуры для модераторов фейсбука.

Издание заявляет, что изучило около сотни документов, дающих «беспрецедентное понимание» схемы, по которой Facebook модерирует посты, связанные с такими проблемными темами как убийства и самоубийства, расизм, терроризм и порнография.

По информации газеты, модераторы сети перегружены работой, и часто у них есть «всего 10 секунд», чтобы принять решение. Как уточняет The Guardian, многие модераторы испытывают озабоченность в связи с «непоследовательностью и специфическим характером» некоторых правил, касающихся, например, материалов сексуального характера.

Так, посты вроде «кто-нибудь, застрелите [президента США Дональда] Трампа» должны быть удалены, так как содержат конкретную угрозу главе государства. В то же время можно написать сообщение «Отвали и сдохни», так как угроза в нем «не заслуживает доверия».

Модераторы не всегда должны удалять видео насильственных смертей, потому что они могут помочь в «понимании таких проблем как психические заболевания».

Также не обязательны к удалению фотографии физического насилия несексуального характера или издевательств над детьми, если в них не присутствует «садистский элемент». Пользователям, кроме того, можно распространять фото издевательств над животными.

Модераторы должны удалять все сделанные «в цифровом виде» рисунки, изображающие наготу сексуальную активность, но точно такие же рисунки «от руки» разрешены.

Заметка дополняется.