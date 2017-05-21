12 протестовавших против «Платона» дальнобойщиков оставили в ОВД №1 на ночь до суда, передает «ОВД-Инфо».

Как отмечается, на 11 человек завели дела по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и по части 5 статьи 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

На лидера Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина завели дело по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ и по части 2 статьи 20.2, посчитав его организатором акции.

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Дальнобойщиков задержали днем 21 мая. Сообщалось, что в акции участвовали водители из Рязани, Саратова, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Дагестана.

В марте российские дальнобойщики объявили о начале бессрочной забастовки против системы «Платон».

«Платон» запустили в ноябре 2015 года; через нее с грузовиков массой более 12 тонн взимается плата за проезд по российским трассам.