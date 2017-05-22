Промышленные потребители выразили обеспокоенность «резким» ростом цен на электроэнергию в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) с начала 2017 года. Об этом говорится в письме директора «Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева вице-премьеру Аркадию Дворковичу, с которым ознакомились «Ведомости».

Так, согласно прогнозу некоммерческого партнерства «Совет рынка», в 2017 году цена электроэнергии и мощности в первой ценовой зоне по пессимистичному сценарию может вырасти на 46%, по базовому – 27%, по оптимистичному – на 23%.

По словам замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, в феврале мощность подорожала на 25–30% по сравнению с началом года. Кравченко считает, что рост цен связан с вводом новых объектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), а также с переносом доходности ДПМ на более короткий срок действия договоров с инвесторами.

Киселев пишет, что стоимость мощности будет в среднем увеличиваться на 18% в течение 2017–2020 годов и станет еще одним «сдерживающим фактором» социально-экономического развития. По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), цены не получится удержать в пределах инфляции. Причем в первой ценовой зоне основным фактором роста станут вводы по ДПМ новых объектов АЭС, считает представитель АКРА Наталья Порохова.

По мнению Киселева, сдержать рост можно за счет продления срока действия ДПМ на АЭС и ГЭС с 25 до 35–45 лет с одновременным снижением базовой величины доходности. Он также предлагает вводить новые АЭС и ГЭС после 2023 года.

Договор на предоставление мощности (ДПМ) – механизм, стимулирующий энергокомпании вводить в строй новые мощности взамен повышенной платы за мощность. За просрочки по вводам компании платят штрафы.