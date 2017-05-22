Структуры однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева Ильи Елисеева и бизнесмена Геннадия Тимченко по заниженной цене покупали пансионаты, принадлежащих управделами президента (УДП), выяснили «Ведомости».

По информации издания, Елисеев в 2011 году через свои структуры приобрел у управделами санаторий имени Орджоникидзе в Кисловодске, а также дом отдыха «Туапсе» в поселке Ольгинка. В первом случае владельцем в итоге стала принадлежащая Елисееву Furcina, во втором – компания «Наутилус», гендиректор которой также был гендиректором компании «Инвестиционное содружество», принадлежащей Furcina.

Как отмечается, санаторий и 16 га земли вокруг него достался Елисееву примерно за $40,65 млн, хотя, по оценкам опрошенных газетой экспертов, главное здание санатория стоит не менее $60 млн, а земля – от 800 млн до 1,6 млрд рублей. «Туапсе» «Наутилус» выкупил за 219,5 млн рублей, получив также 24 га земли за 35,9 млн рублей – 3,5% от кадастровой стоимости 2012 года в 1 млрд рублей. Тем не менее, землю компания в собственность получить не смогла, так как она оказалась особо охраняемой природной территорией и по закону не могла перейти в частную собственность.

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Кроме того, в 2016 году прокурор Сочи Марк Большедворский через суд потребовал вернуть санаторий государству, заявив, что через цепочку взаимосвязанных притворных сделок его имущество незаконно вывели из собственности государства. Суд признал правоту прокурора, и в сентября 2016 года санаторий вернули управделами.

«Ведомости» добавляют, что единственный учредитель «Наутилуса» – Дмитрий Соловьев – гендиректор Фонда социально-культурных инициатив, а «бессменный президент фонда» – жена премьер-министра Светлана Медведева.

По данным издания, структуры Тимченко, в свою очередь, в 2011 году купили у структуры управделами пансионат «Крылатское» на Рублевском шоссе и теннисный городок в Сокольниках. Здания пансионата принадлежащая Тимченко компания «Спортэстейт» приобрела за 820 млн рублей, а участок на берегу Москвы-реки площадью 4,76 га управделами согласилось отдать покупателю за 122 млн рублей при кадастровой стоимости 609 млн рублей (на 2011 год).

Здания теннисного городка за 215,5 млн рублей приобрело ООО «Спорт-инвест», которому земельный участок площадью 2,57 га обошелся в 170 млн рублей (20% от кадастровой оценки).

«Ведомости» также пишут, что сделки проходили через кипрскую группу Waidelotte, представляющую интересы и Елисеева, и Тимченко.

Waidelotte фигурирует в фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи Медведева» как фактический управленец офшором Furcina Limited, владеющим винодельней в Тоскане и яхтой премьера.

Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал расследование 2 марта. По информации Навального, в результате действия «основанной на некоммерческих благотворительных фондах преступной схемы»премьер-министр получил активы на сумму 70 млрд рублей, включая усадьбы, яхты и виноградники.

Среди доверенных лиц Медведева назывался в том числе Елисеев.