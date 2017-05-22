Ассоциация производителей кормов для домашних животных (АПК) подсчитала потери от возможной остановки импорта мясокостной муки из Европы, пишет «Коммерсантъ».

Как следует из письма АПК Минсельхозу, ограничение на поставки приведет к приостановке работы некоторых площадок, а также на 75% уменьшит производственные мощности некоторых предприятий. Это в свою очередь приведет к сокращению более 700 человек.

Ассоциация также оценивает снижение объема выпуска продукции в 309 тысяч тонн в натуральном выражении и 30 млрд рублей (около 30% рынка) в денежном выражении.

Ограничение, кроме того, приведет к «почти полной остановке» экспорта и потерей федеральным и региональными бюджетами примерно 5 млрд рублей в год, говорится в документе.

АПК указывает, что переход на альтернативные зарубежные рынки, например в страны Южной Америки, затруднен из-за проблемы качества муки и длительного срока (не менее двух лет) налаживания поставок без гарантий положительного результата.

О планах Минсельхоза запретить ввоз муки из Европы стало известно 17 мая. Как заявлял президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян, предложение Минсельхоза поможет решить вопрос «с ветеринарной безопасностью в Европе».