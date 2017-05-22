Минобороны США рассматривает возможность нанимать на работу трансгендеров, пишет Reuters со ссылкой на меморандум, подписанный высокопоставленным сотрудником Пентагона.

Согласно документу, замминистра обороны Робер Уорк поручил каждому военному подразделению изучить собственную готовность к оценке кандидатов-трансгендеров для принятия на службу с 1 июля 2017 года и предоставить соответствующий отчет до 31 мая.

Представитель Пентагона подтвердил содержание документа, но отказался от дальнейших комментариев.

Зимой нынешнего года стало известно, что «Бойскауты Америки» будут принимать детей в организацию, исходя из того, какую гендерную принадлежность они укажут в анкетах.

Пентагон разрешил трансгендерам служить в армии летом 2016 года, а до этого администрация предыдущего президента США Барака Обамы впервые наняла на работу человека, публично признавшегося в смене пола.