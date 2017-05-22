Власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) переведут $100 млн на счет фонда помощи женщинам-предпринимателям на Ближнем Востоке, созданного инициативе дочери президента США Иванки Трамп. Об этом сообщает CNN.
Помимо финансовой помощи фонд также будет обеспечивать доступ к сетевым и финансовым рынкам. Как уточняет телеканал, фондом при этом руководит Всемирный банк, а дочь Трампа не вовлечена в управление организацией.
CNN добавляет, что во время президентской кампании Трамп критиковал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон за то, что ее благотворительная организация получала финансирование от стран, у которых «проблемы с обеспечением прав человека», и в их числе называл Саудовскую Аравию.
20 мая Трамп в ходе визита в страну заключил с Саудовской Аравией оборонный контракт на $110 млрд.
Иванка Трамп с конца марта занимает официальную должность помощника президента в Белом доме. Сообщалось, что ее работа не оплачивается. Супруг Иванки Трамп Джаред Кушнер также работает в Вашингтоне.
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