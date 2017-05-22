Первый вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин полагает, что в программе сноса пятиэтажек нет «места для коррупции». Об этом он сказал в интервью РБК.

«На сегодняшний день по программе государственных капитальных вложений, за которую отвечает наш комплекс, снижение стоимости объекта за счет экспертизы в среднем по году – 17%, плюс конкурсное снижение 5%. Итого от первоначально заявленной цены у нас стройка дешевле на 21–22%. Скажите мне, пожалуйста, что если будет снижена цена на 21–22%, где место для коррупции?» – сказал московский чиновник.

Так он ответил на вопрос издания о претензиях участников митинга против реновации, которые потребовали гарантий, что деньги на программу, как выразился корреспондент РБК, «не будут разворованы».

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Как заметил Хуснуллин, подрядчики «заходят в проект с рентабельностью до 10%». По его словам, «можно было бы предположить возможность коррупции» при рентабельности 30%. Хуснуллин добавил, что многие строители «работают на грани экономики».

Власти намерены продолжать «политику по ценообразованию и по прозрачности проведения конкурсов», поэтому, заявил вице-мэр «никакой коррупции быть не может».

Согласно опросу ВЦИОМ, 37% москвичей считают, что главная цель инициаторов программы сноса – «отмывание денег, заработок». Небольшая часть опрошенных – 2% – назвали программу предвыборным ходом.

Как сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос РБК о возможном влиянии программы на рейтинг мэра Сергея Собянина, если мэр откажется от сноса, через десять лет у тех, кто в тот момент будет ук власти, «эти пятиэтажки начнут “сыпаться”».

«За то, что Сергей Семенович взялся за эту программу, его надо не клевать, а, наоборот, уговаривать – чтобы он не отказался», – считает вице-мэр.

Заметка дополняется.