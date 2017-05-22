Концерн «Калашников» закончил испытания боевого робота «Соратник», сообщил «Интерфаксу» генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

По его словам, серийного производства робота не будет.

«Вопрос о его использовании в подразделениях Минобороны РФ необходимо адресовать непосредственно в военное ведомство», – сказал Криворучко.

Он добавил, что «Соратника» не планировали принимать на вооружение. В феврале Криворучко говорил о планах сделать это в 2017 году.

https://www.youtube.com/watch?v=-XiCUiF9Ges

В мае «Калашников» отчитался об испытаниях боевого автоматизированного комплекса «Нахлебник». Планировалось, что этот робот будет работать в паре с «Соратником».

Робот «Соратник» задумывался как машина огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, уточняет «Интерфакс». Комплекс весит 7 тонн и развивает скорость до 40 километров в час. На дистанционном управлении робот двигается на расстояние до десяти километров. На комплекс можно установить два пулемета и два гранатомета.