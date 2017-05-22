Российские министерства начали экономить на командировках и печати документов, сообщили RNS в нескольких ведомствах.

Как уточняет издание, из 16 министерств в течение четырех дней на вопросы ответили пять. В Минюсте RNS сказали, что по возможности заменяют поездки на видеоконференции, а расходы на бумагу – электронным документооборотом. Схожие меры принимают в Минсельхозе и Минэкономразвития.

Минкульт ограничил некоторых чиновников в использовании персонального транспорта и услуг VIP-залов аэропортов, а также в полетах бизнес-классом. Ограничения касаются и руководителей ведомства.

Министерство финансов, в свою очередь, стало экономить на содержании служебных машин.

В декабре 2016 года чиновникам запретили покупать автомобили дороже 2,5 млн рублей. Максимальную стоимость мобильных телефонов для государственных служащих ограничили 15 тысячами рублей.

Как писал «Коммерсантъ», как минимум двум парламентским партиям пришлось пойти на оптимизацию расходов из-за сокращения финансирования. «Справедливая Россия» на 30% планировала сократить расходы на центральный аппарат партии, а в КПРФ в полтора раза увеличить взнос избранных в Госдуму депутатов.