Доследственная проверка по поводу возможного преследования геев в Чечне вызвала в руководстве республики «панику и саботаж». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.
По данным газеты, сотрудники полиции приходят к следователям только под угрозой привода. Начальнику ОМВД города Аргун (там якобы есть секретная тюрьма для геев) Аюбу Катаеву, «поплохело, когда он узнал, что следствие располагает персональными данными о десятках убитых», пишет НГ.
Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова не пришла на допрос, поскольку «внезапно “заболела”», передает «Новая».
Заметка дополняется.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.