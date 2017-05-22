Доследственная проверка по поводу возможного преследования геев в Чечне вызвала в руководстве республики «панику и саботаж». Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на источники.

По данным газеты, сотрудники полиции приходят к следователям только под угрозой привода. Начальнику ОМВД города Аргун (там якобы есть секретная тюрьма для геев) Аюбу Катаеву, «поплохело, когда он узнал, что следствие располагает персональными данными о десятках убитых», пишет НГ.

Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова не пришла на допрос, поскольку «внезапно “заболела”», передает «Новая».

Заметка дополняется.