Бывшего главу «Роснано» Леонида Меламеда снова поместили под домашний арест по делу о растрате 220 млн рублей, передает «Интерфакс».

Арест назачен на три месяца. На этот же срок под домашний арест суд отправил бывшего финансового директора корпорации Святослава Понурова. Прокуратура просила об аресте сроком на полгода.

Адвокаты обжалуют арест экс-главы «Роснано».

В мае Меламеда и Понурова выпустили из-под домашнего ареста из-за закончившегося предельного срока содержания под стражей. Дело о растрате вернули следствию, в тот же день генпрокурор Юрий Чайка отменил это постановление.

Меламед находился под домашним арестом с июля 2015 года. Его обвиняют в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). СК оценил ущерб от действий Меламеда в 220 млн рублей.

Леонид Меламед возглавил «Роснано» в 2007 году, спустя год на этом посту его сменил Анатолий Чубайс.