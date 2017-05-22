Сотрудники управления «К» МВД задержали 20 хакеров, которые похищали деньги с банковских счетов пользователей при помощи трояна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ущерб от их деятельности оценили в 50 млн рублей, а жертвами стали более миллиона человек. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

По версии следствия, хакеры создали троянский вирус, который получал доступ к смартфонам одной из операционных систем. При помощи скрытых SMS-сообщений они переводили средства на собственные счета.

В сообщении МВД не называются банки, клиенты которых пострадали от вируса.

В 2015 году полиция задержала хакеров, которые создали троянский вирус для владельцев смартфонов, работающих на Android. С помощью вируса похищались средства пользователей мобильного приложения Сбербанка. Ущерб от их действий тогда также оценили в 50 млн рублей.