В Сирии погиб российский военный Евгений Константинов из Биробиджана, сообщает «Город на Бире». Внимание на публикацию обратила «Медуза».

По информации «Города на Бире», Константинов погиб 3 мая, спасая из-под обстрела раненого сослуживца. Константинов получил шесть пулевых ранений, военного похоронили 7 мая в Новосибирске, где живут его родители.

Минобороны пока официально не подтверждало гибель Константинова. Это уже как минимум четвертый житель Биробиджана, погибший в Сирии за время российской военной операции.

В декабре 2016 года при обстреле Алеппо погибли двое медиков, в июле того же года – контрактник. Всего с начала российской кампании в Сирии погибли больше 30 военнослужащих.