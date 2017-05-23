Когда рубль многие месяцы стабилен, кажется, что ничего, никогда и ни при каких условиях с ним произойти не может. Что так будет всегда. Но вдруг откуда-то налетает ветер, рынки рушатся, и мы спрашиваем себя: разве мы не видели, что рубль вот-вот упадет? Ведь это было так очевидно!

Вопрос дня: есть ли мыльный пузырь на рынке керри-трейд с рублем, и что должно случиться, чтобы он лопнул? Банк России заявляет, что спекуляций в керри-трейд совсем чуть-чуть, на $2−5 млрд, и никаким кризисом это не угрожает. Между тем, люди на финансовом рынке говорят, что только ленивый, если у него есть валюта, сейчас не играет с рублем при таком стабильном курсе и высоком проценте. Пузырь – он уже есть и вот-вот лопнет? Или он только в начале своего формирования?