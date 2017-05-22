Прокуратура запросила для бывшего главы ФСИН Александра Реймера 9 лет колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Государственный обвинитель также попросил обязать его выплатить штраф на сумму 1 млн рублей.

Реймера обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ранее его также обвинили в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), но прокурор попросил исключить эту статью из его дела.

Обвиняемыми по делу также проходят его бывший заместитель Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» Виктор Определенов.

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Уголовное дело против них возбудили в 2013 году. Реймера и других фигурантов арестовали в марте 2015 года.

По версии следствия, ФСИН закупала электронные браслеты по завышенным ценам. Стоимость одного браслета СК оценил в 19 тысяч рублей, в то время как их закупали по цене 108 тысяч рублей за штуку. Мобильные модификации браслетов закупались по цене 128 тысяч рублей. Ущерб от их действий оценили в 2,7 млрд рублей.

Александр Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 год.