Признавшийся в убийстве пилота Су-24 Алпарслан Челик получил пять лет тюрьмы за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика [Олега] Пешкова, расследование по нему продолжается», – уточнил адвокат Челика.
Челика задержали в марте 2016 года по подозрению в убийстве экипажа Су-24, сбитого на сирийско-турецкой границе в ноябре 2015 года.
До задержания он взял на себя ответственность за убийство командира бомбардировщика. Позднее, напоминает РИА, Челик отказался признавать себя виновным.
Российский бомбардировщик Су-24 сбили на турецко-сирийской границе в ноябре 2015 года. Командир самолета Олег Пешков катапультировался, но его застрелили. Инцидент стал причиной охлаждения отношений между Россией и Турцией. Спустя год президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения президенту РФ Владимиру Путину.
Москва неоднократно требовала от Анкары задержать Челика и привлечь к ответственности.
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