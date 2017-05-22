Признавшийся в убийстве пилота Су-24 Алпарслан Челик получил пять лет тюрьмы за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика [Олега] Пешкова, расследование по нему продолжается», – уточнил адвокат Челика.

Челика задержали в марте 2016 года по подозрению в убийстве экипажа Су-24, сбитого на сирийско-турецкой границе в ноябре 2015 года.

До задержания он взял на себя ответственность за убийство командира бомбардировщика. Позднее, напоминает РИА, Челик отказался признавать себя виновным.

Российский бомбардировщик Су-24 сбили на турецко-сирийской границе в ноябре 2015 года. Командир самолета Олег Пешков катапультировался, но его застрелили. Инцидент стал причиной охлаждения отношений между Россией и Турцией. Спустя год президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения президенту РФ Владимиру Путину.

Москва неоднократно требовала от Анкары задержать Челика и привлечь к ответственности.