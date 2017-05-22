Видеообращение Алишера Усманова к Алексею Навальному во всех отношениях является более знаковым политическим событием, требующим более тщательного анализа, чем, например, обращение президента к Федеральному собранию или отчет правительства перед Госдумой. В нем одном зашито гораздо больше смыслов, чем во всех президентских посланиях, вместе взятых. Усманов послал всех дальше и изощреннее, чем это смог бы сделать сегодня любой современный российский политик.

Можно согласиться с Татьяной Становой, что обращение Усманова смотрится как совершенно избыточный и иррациональный поступок. Он вызывает недоумение, но все прозвучавшие объяснения так или иначе сводятся к формуле Венедиктова: «Усманов обиделся. Усманов очень обиделся». Вряд ли, однако, все так просто: Алишер Усманов не очень похож на чересчур обидчивого человека, он прошел для этого слишком хорошие «университеты». За видимой иррациональностью поступка зачастую скрывается жесткая рациональность действия (рациональность второго порядка). Разгадку шифрограммы «Тьфу на тебя, Алексей Навальный» следует искать не в психологической, а в исторической плоскости. Это не столько конфликт личностей, сколько конфликт эпох.