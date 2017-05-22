Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова в 2016 году составили 11,46 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте администрации главы и правительства Чеченской республики.

В 2015 году Кадыров заработал 6 млн рублей. За год его доходы, таким образом, увеличились вдвое. Жена Кадырова в 2016 году заработала 2,1 млн рублей. Два его несовершеннолетних ребенка заработали почти по 10 млн рублей каждый. В 2015 году совокупный доход двух детей Кадырова составил 400 тысяч рублей.

Согласно декларации, ему принадлежит участок земли площадью 3600 квадратных метров и жилой дом (2300 квадратных метров). В пользовании у семьи Кадырова также находится дом площадью 300 квадратных метров. Главе республики не принадлежит автотранспорт, сказано в декларации.

@widget type=post-embed id=74833

По данным телеканала «Дождь», Кадырову принадлежит бизнес-джет Airbus ACJ319, стоимость которого оценивали в $80 млн.

В феврале Кадыров подвел итог десяти лет работы на посту главы республики. По его словам, «Чечня лежала в руинах», а восстановить республику за такой срок не смог бы ни один человек. «Мы трудились днем и ночью, в жару и стужу, под снегом и дождем», – заявил он.