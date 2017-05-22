Глава Русской пастафарианской церкви (церковь Летающего макаронного монстра) Михаил Самин рассказал об угрозах отчислить его из школы за участие в митинге 26 марта.

Об этом он написал «ВКонтакте». Самин учится в московской школе №1329. По его словам, директор школы «выдвинула ультиматум»: «либо родители забирают документы», либо ему запретят уходить с занятий на конференцию по информационной безопасности PHDays.

«Думаю, она сумеет таким образом избавиться от проблемы: она аж два раза была в СК, и такой неблагодежный ученик лучшей школе Москвы по олимпиадному рейтингу, видимо, не нужен», – написал Самин (орфография и пунктуация сохранены).

Изданию TJournal Самин сообщил, что по уставу школы, если он не придёт на урок, его имеют право отчислить. Родители школьника не поддержали его намерение предать огласке ситуацию и предложили «тихо перейти в другую школу», уточняет TJ.

Как пояснил Самин, он специально сообщил об этом публично, чтобы учителя не «ставили плохие оценки» и не давили на других детей. Директор школы и ее секретарь не ответили на запрос TJ.

В России 26 марта прошли антикоррупционные митинги «Он нам не Димон», поводом для которых стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В Москве акция была не согласована с властями, на ней задержали больше тысячи человек, в том числе Самина.

Как писал TJournal, школьник «попросил не связывать своё участие в акции с деятельностью пастафарианской церкви».